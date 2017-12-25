الرئيس إلهام علييف قدم وسام "إستقلال" إلى فرهاد بدلبكلي
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٥:٤٣]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قدم رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم وسام "استقلال" إلى فنان الشعب وعازف البيانو البارز فرهاد بدلبكلي.
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