أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أسقط الجيش الأذربيجاني طائرة أرمينية بدون طيار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع أن قواتنا المسلحة كشفت اليوم طائرة أرمينية بدون طيار حاولت القيام بجولات استطلاع فوق مواقع الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة قرب محافظة أغدام الأذربيجانية.