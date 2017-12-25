زيادة قيمة الخدمات المأجورة للأهالي هذا العام

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

قيمة الخدمات المأجورة المقدمة للأهالي في أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر هذا العام ارتفعت بالتعبير الفعلي بنسبة 1.0 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7532.5 مليون مانات.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن حجم الخدمات المقدمة للأهالي من جانب الأشخاص الاعتبارية بلغ 5490.4 مليون مانات وهو يشكل 72.9 في المائة من القيمة العامة للخدمات المأجورة.

وأشارت الهيئة فيه إلى أن كل مواطن استفاد من الخدمات المأجورة الشتى خلال الفترة المذكورة بقيمة متوسطة وصلت إلى 774.1 مانات أو قدر 67.8 مانات أكثر بالتعبير الاسمي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.