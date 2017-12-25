    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    العراق يتفق مع الصين على نفط بغداد

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    اتفق العراق مع شركة زينهوا اويل الصينية على استغلال حقل نفط شرق بغداد.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ابلغ أن العراق يستهدف استخراج 40 ألف برميل من النفط يوميا من حقل شرق بغداد خلال مدة 5 سنوات وفقا للاتفاق مع الشركة الصينية المذكورة.

    AZERTAG.AZ :العراق يتفق مع الصين على نفط بغداد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٨]
    زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران
    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
    مديرة الوكالة الوطنية للإعلام تتسلم جائزة النسر العربي
    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٤:٠٧]
    صحيفة "الرأي العام" السودانية تدرج مقالا عن أذربيجان
    ١٩.١٢.٢٠١٧ [١٩:٣٢]
    رئيس جيبوتي وصل في زيارة رسمية الى تركيا
    العراق يتفق مع الصين على نفط بغداد