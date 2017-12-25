العراق يتفق مع الصين على نفط بغداد
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]
باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج
اتفق العراق مع شركة زينهوا اويل الصينية على استغلال حقل نفط شرق بغداد.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ابلغ أن العراق يستهدف استخراج 40 ألف برميل من النفط يوميا من حقل شرق بغداد خلال مدة 5 سنوات وفقا للاتفاق مع الشركة الصينية المذكورة.
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