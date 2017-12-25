المشاريع النفطية تعلن مناقصة إنشاء خط جديد بين كركوك وجيهان بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

يدعو العراق شركات للمشاركة في المناقصة لإنشاء خط جديد لأنابيب النفط يمتد من كركوك إلى مرفأ جيهان بتركيا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن شركة النفط الحكومية العراقية المشاريع النفطية أعلنت عن إمكانية نقل خط جديد لأنابيب النفط يمتد على طول 350 كم مليون برميل من النفط يوميا داعية شركات مهتم لمراجعة الشركة حتى 24 يناير القادم.

وأضافت أنها تخطط تنفيذ المشروع على شكل البناء والتشغيل ونقل الملكية.

يذكر أن خط أنابيب النفط الموجود من كركوك إلى جيهان قادر على نقل 1.4 مليون برميل من النفط يوميا ولكن الخط غير مستعمل منذ مطلع 2014م بسبب هجمات داعش وهو عاطل غير مرمم، ما جعل العراق يحرص على إنشاء خط جديد بالتوازي مع الخط الموجود من صلاح الدين عابر من كركوك والموصل.