تشغيل طريق بري يربط بين 5 مناطق سكنية في طاووس

طاووس، 25 ديسمبر، أذرتاج

جرى حفل تدشين طريق بري يربط بين خمس مناطق سكنية بمحافظة طاووس غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الطريق البري الواصل 4 قصبات وقرى بالعاصمة طاووس بين طاووس وعلي بايلي وبين علي بايلي وحاجالي وبين يوخاري اويْسوزلو واغدام دشن بعد إعادة البناء الشامل ويربط الطريق البري الممتد على طول 13 كم بين 5 مناطق سكنية يقطنها 15600 نسمة.

وخطب في حفل التدشين نائب محافظ طاووس نفطعلي قاسموف تحدث عن أعمال البناء والإعمار بالمحافظة في السنوات الأخيرة.