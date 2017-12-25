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    تشغيل طريق بري يربط بين 5 مناطق سكنية في طاووس

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٢]

    طاووس، 25 ديسمبر، أذرتاج

    جرى حفل تدشين طريق بري يربط بين خمس مناطق سكنية بمحافظة طاووس غرب البلاد.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الطريق البري الواصل 4 قصبات وقرى بالعاصمة طاووس بين طاووس وعلي بايلي وبين علي بايلي وحاجالي وبين يوخاري اويْسوزلو واغدام دشن بعد إعادة البناء الشامل ويربط الطريق البري الممتد على طول 13 كم بين 5 مناطق سكنية يقطنها 15600 نسمة.

    وخطب في حفل التدشين نائب محافظ طاووس نفطعلي قاسموف تحدث عن أعمال البناء والإعمار بالمحافظة في السنوات الأخيرة.

    AZERTAG.AZ :تشغيل طريق بري يربط بين 5 مناطق سكنية في طاووس
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