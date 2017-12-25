تشغيل طريق بري يربط بين 5 مناطق سكنية في طاووس
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥٢]
طاووس، 25 ديسمبر، أذرتاج
جرى حفل تدشين طريق بري يربط بين خمس مناطق سكنية بمحافظة طاووس غرب البلاد.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الطريق البري الواصل 4 قصبات وقرى بالعاصمة طاووس بين طاووس وعلي بايلي وبين علي بايلي وحاجالي وبين يوخاري اويْسوزلو واغدام دشن بعد إعادة البناء الشامل ويربط الطريق البري الممتد على طول 13 كم بين 5 مناطق سكنية يقطنها 15600 نسمة.
وخطب في حفل التدشين نائب محافظ طاووس نفطعلي قاسموف تحدث عن أعمال البناء والإعمار بالمحافظة في السنوات الأخيرة.
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