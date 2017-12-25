الاحتفال بيوم تضامن أذربيجانيي العالم في موسكو

موسكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

جرى في موسكو حفل بيوم تضامن أذربيجانيي العالم بمبادرة عن نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية ليلى علييفا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الحفل شارك فيه ممثلون عن الجمعيات الأهلية لشباب روسيا وأذربيجان وضيوف رسميون.

ورحب عضو هيئة إدارة الجمعية الأهلية لشباب أذربيجان الروسي أمين حاجييف الضيوف باسم نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية ليلى علييفا وهنأهم بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة وقدم معلومات حول فعاليات الجمعية خلال عام 2017م.

وقيل إن كل مبادرة لنشطاء الجمعية الأهلية لشباب أذربيجان الروسي تشاهم في تعزيز وتوحيد الجالية الأذربيجانية في روسيا.

ثم وزعت جوائز على مجموعة من نشطاء الجمعية.

واستمر الحفل بفقرات فنية.