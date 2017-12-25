بنك نخجوان المركزي يعلن عن حجم القروض المستثمرة في اقتصاد الجمهورية الذاتية الحكم هذا العام

نخجوان، 25 ديسمبر، أذرتاج

وصل حجم استثمار القروض في اقتصاد جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي من جانب البنوك ومنظمات الائتمان الناشطة بالجمهورية إلى يوم 1 ديسمبر كانون الأول الحالي إلى 100 مليون و978 ألف مانات ومن جملتها مليونين و388 ألف مانات من القروض قصيرة الأجل و98 مليونا و590 ألف مانات من القروض طويلة الأجل.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان إدارة نخجوان من بنك أذربيجان المركزي أن مبلغ القروض المخصص خلال فترة الـ11 شهرا من العام الجاري بلغ 28 مليونا و39 ألف مانات و55 % منها أو 15 مليونا و415 ألف مانات في مجال الاجتماعية والاستهلاكية و22.4 في المائة أو 6 ملايين و274 الف مانات في التجارة بالتجزئة والجملة و13.4 في المائة أو 3 ملايين و743 الف مانات في العقارات و7 في المائة أو مليون و971 الف مانات في الزراعة و2 في المائة أو 566 الف مانات في الصناعة و0.2 في المائة أو 70 الف مانات في الإنشاء والبناء.

وجاء فيه أن حجم ودائع الأشخاص الطبيعية لدى المصارف الناشطة في نخجوان بلغ إلى 1 ديسمبر الحالي 6 ملايين و507 ألف مانات منها 4555 ألف مانات بالعملة الوطنية و1952 ألف مانات بالعملة الأجنبية.