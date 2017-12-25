شطب دمير بنك من سجل صندوق تأمين الودائع مع سحب الرخصة
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠٥]
باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج
قال صندوق تأمين الودائع إن شركة دمير بنك المساهمة المفتوحة مشطوبة عن سجل البنوك الأعضاء لدى الصندوق.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق أن الرخصة الممنوحة للبنك المذكور أبطلت أيضا.
يذكر أن الرخصة المقدمة لمصرف دمير بنك المساهمة المفتوحة لممارسة الفعاليات المصرفية أبطلت في 23 ديسمبر كانون الأول الحالي بقرار رقم 49 صدر عن مجلس مديري غرفة الرقابة على الأسواق المالية في 22 ديسمبر 2017م الجاري.
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