وزير الاقتصاد يعلن عن حكم استثمارات شركات روسية في اقتصاد أذربيجان

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن شركات روسيا استثمرت في أذربيجان 3 مليارات و700 مليون دولار.

ونقل مراسل أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني قوله لصحفيين إن التبادل التجاري بين البلدين يتزايد سنة لأخرى مبلغا أن شركات أذربيجان استثمرت في اقتصاد روسيا أكثر من مليار دولار ونحو 700 شركة روسية التسجيل ناشطة في أذربيجان بنجاح.

وأشار الوزير إلى أن أول مندوب تجاري لأذربيجان معين لدى روسيا وتشارك شركات أذربيجانية لدى معارض تقام في روسيا ويجري إعلان منتجات أذربيجانية لدى قنوات روسية وتشارك شركات أذربيجان في منتديات اقتصادية الأمر الذي يدل على كون العلاقات المتبادلة في تطور مستمر.