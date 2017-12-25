وقف نشاط موني بولو في أذربيجان بممارستها تحويلات مالية إلى ومن الأراضي المحتلة

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

أوقفت غرفة الرقابة على الأسواق المالية فعاليات شركة تحويل الأموال «موني بولو» / MoneyPolo / في البلد بعد أن كشفت عن ممارستها تحويلات مالية إلى ومن الأراضي المحتلة الأذربيجانية غير شرعية وعن ضلوع فعاليات الشركة المذكورة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان غرفة الرقابة على الأسواق المالية أن الشركة المذكورة خرقت أنظمة القانون الدولي وسلامة أراضي أذربيجان ما أدى إلى وقف نشاطها في البلد مع إبلاغ جميع البنوك الفاعلة على نطاق البلد بجانب فروع «اذر بوتشت» للبريد أن توقف كل علاقة لها مع الشركة الموقوف نشاطها في أذربيجان على الفور.