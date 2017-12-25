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    رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لعام 2018م

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٢]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تحديد الحد الأدنى من الراتب الشهري عند 130 مانات ابتداء من أول يناير 2018م.

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    AZERTAG.AZ :رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لعام 2018م
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