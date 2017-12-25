الرئيس إلهام علييف يصدق على ميزانية الدولة لعام 2018م

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

صدق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على قانون ميزانية الدولة لعام 2018م.

وابلغ مراسل أذرتاج أن عائدات ميزانية الدولة لعام 2018م مصدق عليها عند 20127000.0 ألف مانات ومصروفاتها عند 21047000.0 ألف مانات. وتم تحديد الإيرادات المركزة عند 19473650.0 ألف مانات والإيرادات المحلة 653350.0 ألف مانات والمصروفات المركزة 20323075.0 ألف مانات والمصروفات المحلية 723925.0 ألف مانات.

وينص القانون المبرم على توجيه مصروفات ميزانية الدولة إلى خدمات الدولة العامة قدر 3622839062.0 مانات والدفاع 2738721836.0 مانات والتعليم 2001978015.0 مانات والصحة 739334.0 مانات والدفاع الاجتماعي والضمان الاجتماعي 2197182103.0 مانات والثقافة والفنون الجميلة والمعلومات والإعلام والرياضة البدنية والفعاليات غير المخصصة لسائر التصانيف 3069126560.0 مانات والزراعة وزراعة الغابة وتربية الأسماك والصيد وحماية البيئة 656259888.0 مانات والصناعة والإنشاء والثروات المعدنية 4844376000.0 مانات والنقل والاتصالات 166790678.0 مانات.