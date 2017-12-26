فوز جديد لمنتخبنا في دبي

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقيمت مباراة ودية جديدة للمنتخب الأذربيجاني للسيدات تحت 17 عاما ضمن معسكره التدريبي في دبي.

أفادت وكالة أذرتاج أن المنتخب الأذربيجاني قابل فريق الإمارات العربية المتحدة وتغلب على منافسه العربي بحساب 4:0.

وسجلت أهداف فريقنا من قبل نيقار ميرزاليفا ومليس أرسوي وآلينا نحمدوفا وآسلان بيزانور.

يذكر أن المنتخب الأذربيجاني تغلب على فريق الإمارات العربية المتحدة بحساب 2:0 و3:0 في المباريات الودية.