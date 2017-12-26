وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى الجنرال ذاكر حسنوف وموظفون كبار في وزارة الدفاع الجنود على خط الجبهة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجنرال حسنوف اهتم بالاستعداد القتالي والروحي والنفسي للعسكريين والظروف الاجتماعية والمعيشية للجنود في الخنادق.

ثم شارك وزير الدفاع في افتتاح مهجع عسكري بني حديثا للجنود في خط الجبهة وتعرف على الظروف المهيأة هنا.

تم نقل تهاني القائد العام الأعلى الى الجنود بمناسبة العيدين القادمين وتقديم جوائز وهدايا عيدية الى الجنود الذين يتميزون في الخدمة العسكرية، ذلك نيابة عن رئيس الدولة.

اعرب وزير الدفاع عن تقديره البالغ لمستوى الاستعداد القتالي والروحي والنفسي للجنود.