    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة

    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٦:٠٢]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى الجنرال ذاكر حسنوف وموظفون كبار في وزارة الدفاع الجنود على خط الجبهة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجنرال حسنوف اهتم بالاستعداد القتالي والروحي والنفسي للعسكريين والظروف الاجتماعية والمعيشية للجنود في الخنادق.

    ثم شارك وزير الدفاع في افتتاح مهجع عسكري بني حديثا للجنود في خط الجبهة وتعرف على الظروف المهيأة هنا.

    تم نقل تهاني القائد العام الأعلى الى الجنود بمناسبة العيدين القادمين وتقديم جوائز وهدايا عيدية الى الجنود الذين يتميزون في الخدمة العسكرية، ذلك نيابة عن رئيس الدولة.

    اعرب وزير الدفاع عن تقديره البالغ لمستوى الاستعداد القتالي والروحي والنفسي للجنود.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١١:١١]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 132 مرة
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٤٩]
    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١١:٥‎٧]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 156 مرة
    ٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 143 مرة
    وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة وزير الدفاع يحضر افتتاح مهجع عسكري في خط الجبهة