تشغيل الطريق الحدودي بمنطقة خط التماس في محافظة أغصطفا

أغصطفا، 26 ديسمبر، أذرتاج

وضع الطريق البري الواصل بين فورغون وكوهنه قيشلاق الذي يربط بين 4 مناطق سكنية تقع بمنطقة خط التماس الحدودي بقصبة فورغون على طول 24 كم بمحافظة أغصطفا للخدمة بعد إعادة البناء.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفلا مقاما بهذا المناسبة شارك فيه نائب محافظ أغصطفا محرم قولييف ونائب رئيس الوكالة الحكومية للطرق البرية عوض قوجايف وممثلون ومسؤولون عن أجهزة إنفاذ القانون والإدارات والمؤسسات والمنظمات وعن مجتمع المحافظة.

وأشار ناطقون إلى اهتمام واعتناء الرئيس إلهام علييف القائد الأعلى العام للقوات المسلحة بالمناطق السكنية المحاذية لخط التماس بتحسين ظروف الحياة وتحديث المرافق العامة.

وبعد الفصل الرسمي افتتح الطريق البري بعد قص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

وقيل إن عرض الطريق 12 مترا وهو من الدرجة الفنية الـ3.

ثم دشن الطريق البري الممتد على طول 15.5 كم جزء الطريق البري المفتتح أعلاه والذي يربط بين أغصطفا وكوتش عسكر وعين علي وقيليلي أيضا.