عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان في بكين

بكين، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

عقد اجتماع ثلاثي أول لوزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان وانج يي وخواجة محمد آصف وصلاح الدين رباني في بكين.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع ناقشت الوزراء على فرص التعاون المشترك والثنائي والاستقرار والأمن في المنطقة في المجالات المختلفة للبلدان الثلاثة.

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بلاده تؤيد جهود استعادة السلام في أفغانستان وسيخلق مشروع الصين "حزام واحد- طريق واحد" فرصا جديدة لباكستان وأفغانستان.

بدوره أشار وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف إلى أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة لمستقبل بلده وأفغانستان.

واكد وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني على أهمية الاجتماع الثلاثي.

يذكر أن وزير خارجية الصين وانج يي اقترح مبادرة عن تنظيم الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان.