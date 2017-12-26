المدير التنفيذي: بتكيم تفكر في امتلاك حصة اكبر في مصفاة «ستار»

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

قال أنار محمدوف إن شركة بتكيم للبتروكيماويات القابضة أنتجت 400 ألف طن إضافي من المنتجات خلال العام الجاري.

ونقل مراسل أذرتاج عن محمدوف المدير التنفيذي للقابضة بتكيم أن معدل استخدام قدرات الإنتاج بالمجمع جرى توصيله إلى 97 في المائة حال كونه عند 89 % بالسنة الماضية.

وأشار محمدوف إلى أن تشغيل مصفاة النفط «ستار» في العام المقبل سيؤثر إيجابيا على «بتكيم» أيضا: «لأننا نحصل حاليا على مليوني طن من النفطة سنويا. وبعد تشغيل «ستار» سوف يتم تسديد حاجة «بتكيم» إلى الخام بالكامل 100 % من جانب هذا المصنع. وتفكر «بتكيم» في استحواذ حصة من مصنع «ستار» أيضا وفي أن تكون هذه الحصة بحجم كبير».

وأضاف أن شركة «بتكيم للتخصصات» التابعة للقابضة بتكيم ستباشر انتاج منتج جديد «ماسترباتش» او مركزات الألوان البلاستيكية.