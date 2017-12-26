موسكو، 26 ديسمبر، أذرتاج منح بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل وسام القديسة أولغا المعادلة للرسل من الدرجة الثانية لنائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا على دعمها للكنيسة الأرثوذكسية الروسية واعتنائها لإعمار مدينة أستراخان الروسية. وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل تقليد الوسام المذكور نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى في 26 ديسمبر لدى كاتدرالية المسيح المخلص بموسكو. وقرئ في البداية على الحاضرين مرسوم بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل بشأن منح نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا بوسام القديسة أولغا المعادلة للرسل من الدرجة الثانية. ثم قلد بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا بوسام القديسة أولغا المعادلة للرسل من الدرجة الثانية. ثم ألقى البطريرك كيريل كلمة. ثم خطبت في الحفل نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا. بعد ذلك تفقدت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا كاتدرالية المسيح المخلص. يذكر أن وسام القديسة أولغا المعادلة للرسل أسس عام 1988م.

AZERTAG.AZ : تقليد نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا بجائزة عالية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية

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