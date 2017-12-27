هجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تعرض للهجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفطية الوطنية الليبية أن إمدادات النفط انخفضت بنسبة 70-100 ألف برميل جراء الهجوم على خط أنابيب "إي.إس سيدر".