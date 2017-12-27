    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    هجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا

    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [١٤:٢١]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تعرض للهجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفطية الوطنية الليبية أن إمدادات النفط انخفضت بنسبة 70-100 ألف برميل جراء الهجوم على خط أنابيب "إي.إس سيدر".

    AZERTAG.AZ :هجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
    عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان في بكين
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]
    العراق يتفق مع الصين على نفط بغداد
    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٨]
    زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران
    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
    مديرة الوكالة الوطنية للإعلام تتسلم جائزة النسر العربي
    هجوم على خط أنابيب النفط في ليبيا