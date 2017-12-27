وزير الخارجية الجورجي: التعاون الأذربيجاني الجورجي أثمر نتائج مهمة وملموسة للمنطقة

تبيليسي، 27 ديسمبر، أذرتاج

قال ميخيئل جانيليدزي نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية إن جورجيا حققت إنجازات كبى في مجال تطوير العلاقات الثنائية مع أذربيجان حيث أننا نمارس حسن الجوار والتعاون النموذجيين.

ونقل مراسل أذرتاج عن جانيليدزي قوله في حفل مكرس للذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وجورجيا إن تعاون البلدين أثمر نتائج مهمة وملموسة ليس بالنسبة للبلدين فحسب بل ولكن للمنطقة جمعاء: «إننا أعددنا مشاريع استراتيجية أكثر أهمية وهذه المشاريع مشاريع تربط أوروبا بآسيا وتعود بالرقي إلى المنطقة».

وأضاف جانيليدزي «جورجيا وأذربيجان يبذلان جهودا مشتركة من اجل تنمية المنطقة وكذلك أوروبا وآسيا وسوف نحقق أعمالا أكبر لجعل صداقتنا أكثر جذابا أمام شركائنا الأخرى».