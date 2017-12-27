عرض فيلم «شهادت» في تارتار

تارتار، 27 ديسمبر، أذرتاج

عرض الفيلم الوثائقي «شهادت» المصور والمخرج بطلب من اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية لدى مركز الشباب بمحافظة تارتار غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل العرض شارك فيه موظفو فرع اللجنة بمحافظة أقجابدي وأسر وتلاميذ المدارس التعليمية المتوسطة الثانوية ومتدينون وممثلون عن المجتمع.

وألقى نائب مدير قسم العلاقات الاجتماعية السياسية والإنسانية منظم العمل مع المؤسسات الدينية بالمحافظة ائلفين اومودوف كلمة تحدث فيها عن أهمية فيلم «شهادت» وقال إن الفيلم الوثائقي مكرس لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها. وأضاف أن الفيلم يتناول بجانب الأبطال الوطنيين المستشهدين من اجل الوطن الغالي أناسا تعرضوا لتأثير التعصب والتطرف الديني وقاتلوا في صفوف تنظيمات مسلمة إرهابية متطرفة لدى عدد من البلاد الخارجية أيضا. وأوضح أن الفيلم يدعو لوجوب الدفاع عن الوطن وعلوّ ذروة الشهيد مع تقديم تخريبات وفتنة متولدة عن التطرف والتعصب.

وتحدث رئيس المؤسسة الدينية بمسجد الجمعة لمدينة تارتار صادق جعفروف عن الشهادة والاستشهاد في الإسلام مشددا على أن المقاتلة في صفوف وحدات مسلمة غير مشروعة ناشطة في الدول الأخرى لا تمت بصلة إلى دين الإسلام المبين.

ثم مشاهد الحاضرون الفيلم الوثائقي «شهادت» الذي أخرجه نادر بدلوف بتوصيات نائبي رئيس اللجنة سيافوش حيدروف وجوندوز اسماعيلوف.