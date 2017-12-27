قيادة الدفاع تتفقد قدرات قتالية للمعدات المدرعة عند خط التماس

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

زار وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف على رأس وفد رفيع وزاري وحدات المعدات المدرعة والدبابات على هامش زيارة لمناطق محاذية لخط التماس.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف قدمت له معلومات مفصلة حول استعداد الوحدات الأمامية خاصة قدرات قتالية للمعدات المدرعة وإمكانات تطبيقها وأن جميع المعدات الحربية المسخرة للتسليح جاهزة للقتال.

وتفقد الوزير حسنوف كذلك ميدانا تدريبيا للمعدات المدرعة بإطلاق نار وقيادتها وأشاد بالظروف المهيأة.

ونقلت إلى أفراد الوحدات المدرعة تحيات القائد العام الأعلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وتهانيه مع تكريم جنود متميزين.