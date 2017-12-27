«أذر خالتشه» تعيد نسج سجاجيد وبساطات قراباغ في أغدام

أغدام، 27 ديسمبر، أذرتاج

محافظة أغدام التي لعبت وما برحت دورا مهما في الحفاظ على تقاليد نسج البساطات والسجاجيد الغنية وتطويرها تشهد هذه الأيام إعادة نسج بساطات وسجاجيد قراباغ بعد 25 عاما من الفترة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن أعمال الإنشاء والبناء لدى فرع شركة «أذر خالتشه» بقصبة قوزانلي بالمحافظة استكملت مع تزويد فرع الشركة بكل ما هو ضروري لإطلاق العمل الشامل فيه من غرف ورشات عمل والرسم والطب والإدارة ومطعم ومستودع وصالة التسويق والعرض وأجهزة ومعدات والخام وغيرها.

ويتم توظيف 160 عامل بالمؤسسة منهم 150 نساجة انتسبن حاليا إلى دورات نسج البساطات والسجاجيد الخاصة بمدرسة قراباغ للسجاد الأذربيجاني.

وقالت النساجة جيران علييفا التي كرست 40 عاما من عمرها لهذه الحرفة وتدرس نساجات شابات أسرار حرفة النسج الوطنية القديمة لمراسل أذرتاج إن «نسج البساطات والسجاجيد حرفة نشأ من حرارة أيدي جداتنا ونور أعينهن وما زال الشعب يحيي تقاليد نسج السجاجيد منذ آلاف من السنين ويطورها ولكن اعتداء أرمينيا على البلد واحتلالها جزء قراباغ الجبلي والمناطق المحاذية قد أوقف تطبيق هذه الحرفة منذ اكثر من 25 سنة أخيرة إلى أن كادت حرفة نسج السجاد أن تضيع تماما في قراباغ غير أن فتح فرع «أذر خالتشه» في قوزانلي الشبر المحرر من محافظة أغدام المحتلة يأتي تحفة لمدرسة قراباغ لنسج البساطات والسجاجيد حقا».

ومعظم الموظفات بالمؤسسة من اللاجئات والقرويات من الجوار عليهن أن تواصلن تقاليد مدرسة قراباغ للسجاد وتحسين ظروف الحياة لعائلاتهن على حد سواء.

وأضافت كفايت زينالوفا ساكنة قوزانلي التي تدرس بحماسة الحرفة الوطنية القديمة «أن نسج السجاد تراث ورثناها من جداتنا وكنت اكن حبا كبيرا من طفولتي لهذه الحرفة وفتح مثل هذه المؤسسة في قوزانلي أثار سروري جدا وادرس حاليا هنا أسرار نسج البساطات والسجاجيد يدويا وطوبى لي أنني سأشتغل بعمل محبوب مع حصولي على راتب».