قائمة العفو الشامل في جورجيا تضم 3 مواطني أذربيجان

تبيليسي، 27 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي في 27 ديسمبر اليوم مرسوما بشأن العفو الشامل بحق 187 سجين بينهم 3 قاصرين و12 امرأة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المعفى عنهم بينهم 3 من مواطني أذربيجان أيضا.

ونقل عن رئيس لجنة العفو الجورجية زفياد كوريدزي قوله إن أحد المواطنين الأذربيجانيين الثلاثة المعفى عنهم عن جانب الرئيس الجورجي سيطلق سراحه من المعتقل اليوم مفيدا أن الاثنين الآخرين تم تقليص فترة عقوبتهما.

وأوضح كوريدزي أن اللجنة نظرت في ملفات 1182 مراجعة عموما مبلغا أن 123 سجين سيغادرون المعتقلات قبل نهاية اليوم.