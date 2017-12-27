تحييد عصابة منظمة عند حدود أذربيجان وجورجيا

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

حيد موظفو جهاز حرس الحدود الأذربيجاني في عملية مكافحة الهجرة غير شرعية عصابة منظمة مشغولة بهذه الجريمة عند حدود أذربيجان وجورجيا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جهاز حرس الحدود أوقف في 15 ديسمبر الحالي في أراضي قرية صادقلي بمحافظة أغصطفا الأذربيجانية مواطنين اثنين يحملان جنسية الهند حاولا خرق الحدود الأذربيجانية نحو جورجيا وهما شوكلا ساركهار جيتندراكومار من مواليد 1993م وشوكلا ياش جيتندراكومار من مواليد 1995م وبعملية البحث والتحري الموسعة حول الواقع تم توقيف سائق سيارة أجرة أتى بهما إلى هذه الأراضي والمواطن سمير عادل بايراموف الذي تمثل في الجريمة مرشدا لهما لعبورهما الحدود إلى جورجيا بالتواطؤ مع مجموعة من مواطني جورجيا.

وفي 17 ديسمبر الجاري، أوقف المواطن الهندي الآخر المدعو سينغ سوكهفيندر من مواليد 1995م الذي كان يحاول العبور من خلال حدود أذربيجان إلى جورجيا بمنفذ «بويوك كسيك» الحدودي بمحافظة أغصطفا وكشف التفتيش عليه عن 4 جوازات سفر يخص الاثنين منها لمواطنين باكستانيين والباقيان لمواطنين هنديين إلى أن كشفت العمليات الشاملة بحقه عن اشتغال هذا المواطن الهندي أيضا بممارسة الهجرة غير شرعية.

ويجري التحقيق الشامل بحق الموقوفين حاليا.