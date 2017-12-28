زلزال بقوة 5.1 يضرب إيران

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في شرق إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "ntv.com.tr" على الإنترنت أنه وفقا لمعلومات مركز الزلازل التابع لجامعة طهران، وقع الزلزال في الساعة 21:31 بالتوقيت المحلي على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.