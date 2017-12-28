انفجار واقع في سانت بطرسبورغ لا يوصف بعمل إرهابي

موسكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

فتح ملف جنائي بالمادة «عزم قتل شخص أو أكثر» حيال تفجير مرتكب بمحل تجاري «بيريكروستوك» في مدينة سانت بطرسبورغ شمال الاتحاد الروسي فيما تعتني بتحقيق الحادث اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

وابلغ مراسل أذرتاج أن التفجير أصاب 13 شخصا منهم 5 جرحى تقدر أحوالهم حرجة.

يذكر أن التفجير وقع الليلة وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن عبوة ناسفة يدوية الصنع بقوة 200 جرام من التّي أن تي المفجر كانت مركبة بأحد مستودعات المحل التجاري.

ولم تقدر حتى الآن أية جهة من السلطة المحلية او المحققين الحادث الواقع كعمل إرهابي.