28500 حيوان ونبات مهددة بالانقراض في العالم

فيينا، 28 ديسمبر (أذرتاج).

تتوسع قائمة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في العالم. أصدر الصندوق العالمي للطبيعة "WWF"تقريرا له حول الكائنات المهددة بالانقراض أعلن فيه ان عصرنا الحالي يشهد انقراض أكثر أنواع الحيوانات والنباتات منذ نهاية عصر الديناصورات، حسبما أفاد مراسل أذرتاج من فيينا.

تتضمن قائمة الكائنات الحية مهددًا بالانقراض 25 ألفا و800 نوع من الحيوانات والنباتات. قال الخبير في الصندوق جيورج سكاتولين ان السبب الرئيسي في انقراض الأنواع هو اختلال التنوع البيولوجي نتيجة الصيد غير القانوني وتوسيع المناطق الزراعية والصناعية على حساب الأراضي الطبيعية، والتغيرات المناخية، الاسراف في استغلال واستهلاك الموارد الطبيعية. كذلك أخطر عامل في انقراض الأنواع هو نشاطات الانسان.

كما ورد في التقرير ان ثلاثة أرباع من اجمالي اعداد الحشرات في العالم خلال الثلاثين عاما الأخيرة. بسبب تركيز البلدان والمنظمات الدولية اهتمامها على حماية الثدييات بات كثير من الحشرات مهددة بالانقراض. والسبب الرئيسي فيه هو تطوير الزراعة من خلال الاستفادة من المبيدات الكيماوية. بدأت تنخفض أعداد الحشرات التي تلعب دورا مهما في تلقح النباتات، لاسيما عائلات النحل تحت تأثيرات الادوية والمبيدات الكيماوية. رغم ان النحل لم تدرج في الكتاب الأحمر، لكنها تقوم بتلقيح 68 في المائة من النباتات.