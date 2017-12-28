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    مباريات استعراضية لنادي "خزر" في أنطاليا

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٠٧]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستبدأ في 4 يناير استعدادات نادي كرة القدم "خزر" في النصف الثاني من موسم 2017/2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن المرحلة الأولى من الاستعدادات ستقام في باكو. سيتم فحص لاعبو كرة القدم أولا.

    ستقام المرحلة الرئيسية للاستعداد في أنطاليا في الفترة ما بين 16 يناير – 3 فبراير. سينافس نادي كرة القدم "خزر" في 5 مباريات ودية ضمن الاستعداد.

    AZERTAG.AZ :مباريات استعراضية لنادي "خزر" في أنطاليا
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