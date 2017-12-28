مباريات استعراضية لنادي "خزر" في أنطاليا
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٠٧]
باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ستبدأ في 4 يناير استعدادات نادي كرة القدم "خزر" في النصف الثاني من موسم 2017/2018.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن المرحلة الأولى من الاستعدادات ستقام في باكو. سيتم فحص لاعبو كرة القدم أولا.
ستقام المرحلة الرئيسية للاستعداد في أنطاليا في الفترة ما بين 16 يناير – 3 فبراير. سينافس نادي كرة القدم "خزر" في 5 مباريات ودية ضمن الاستعداد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٤:٢٥]
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٥٣]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٣]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٨]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٤]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٢٧.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٧]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٤]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٢]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥٢]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:٠٣]
٢١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:١٨]
١٩.١٢.٢٠١٧ [٢٠:١٤]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
٢٥.١٢.٢٠١٧ [١٦:٣٧]
١٥.١٢.٢٠١٧ [٢١:٤٠]
١٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:١٠]
١٢.١٢.٢٠١٧ [١٥:٥٤]
١١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٢٤.١٢.٢٠١٧ [١٧:٤٠]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٢]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٤]
١٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٤٧]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥:٢٣]
٢٧.١٢.٢٠١٧ [٢٣:٠٣]
٢٧.١٢.٢٠١٧ [٢٢:١٧]
٢٧.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك