انفجار خط الأنابيب في ليبيا يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أدى الانفجار في خط الأنابيب إلى انخفاض إنتاج النفط في ليبيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه انفجر خط أنابيب في الصحراء الليبية الذي يحمل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير في البلاد في خط أنابيب "إي.إس سيدر" اليوم الثلاثاء، مما يخفض إنتاج ليبيا بما يصل إلى مليون برميل يوميا. وفقا لمعلومات شركة النفطية الوطنية الليبية، وسيستغرق إصلاح هذا خط الأنابيب حوالي أسبوع.