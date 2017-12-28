    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انفجار خط الأنابيب في ليبيا يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٣٣]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أدى الانفجار في خط الأنابيب إلى انخفاض إنتاج النفط في ليبيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه انفجر خط أنابيب في الصحراء الليبية الذي يحمل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير في البلاد في خط أنابيب "إي.إس سيدر" اليوم الثلاثاء، مما يخفض إنتاج ليبيا بما يصل إلى مليون برميل يوميا. وفقا لمعلومات شركة النفطية الوطنية الليبية، وسيستغرق إصلاح هذا خط الأنابيب حوالي أسبوع.

    AZERTAG.AZ :انفجار خط الأنابيب في ليبيا يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
    انفجار كابول: 13 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٦:٤٢]
    28500 حيوان ونبات مهددة بالانقراض في العالم
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]
    انفجار واقع في سانت بطرسبورغ لا يوصف بعمل إرهابي
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٣:١٣]
    زلزال بقوة 5.1 يضرب إيران
    انفجار خط الأنابيب في ليبيا يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط