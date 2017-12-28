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    إشراك قوى إضافية في البحث عن متسلقين جبال مفقودين في قوبا

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢١]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    تستمر عمليات البحث والتحري عن متسلقي الجبال الثلاثة السيدة فريدة ذبيح الله جبرائيلزاده وبابور واقف حسينوف ونامين نظامي بنيادزاده أعضاء نادي الرياضات الجوية والخطرة «كلاوار» الذين أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن خرجوا للتجول من قرية خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال العاصمة باكو باتجاه جبل طوفان داغ في 23 ديسمبر الحالي.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن فرق البحث والتحري أعادت إطلاق العملية الشاملة منذ فجر 28 ديسمبر بدعم مروحية مي17 لطاقم الطوارئ الجوي ومجموعة البحث والتحري التابعة للمركز الشمالي الإقليمي ومجموعة البحث والتحري والإنقاذ بالأحوال الخطرة والخاصة التابعة لوزارة الطوارئ ومتسلقي جبال آخرين.

    وتدار العملية عن مقر مؤسس لدى المركز الشمالي الإقليمي للطوارئ.

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