انفجار كابول: 13 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول في هذا الصباح إلى 13 قتيلا و50 جريحا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "Tolo News" أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد في غرب المدينة. وفقا للمعلومات الأولية، استهدف الهجوم مقر وكالة الأنباء المحلية. يحتمل أن يطلق الانتحاري على الجهاز المتفجر.