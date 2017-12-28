الخارجية: أذربيجان واصل نهج السياسة الخارجية المستقل متعدد الجوانب المتزن

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الأعمال الرامية إلى حماية المصالح الوطنية الأذربيجانية وإزالة الاحتلال المرتكب من جانب أرمينيا والعدوان المسلحة من قبلها وضمان وحدة الأرض والسيادة ودعاية وتبليغ حقائق أذربيجان لدى الساحة الدولية وكسب أكثر نفوذا استمرت دون انقطاع خلال عام 2017م المنتهي أيضا.

ونقل مراسل أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية قوله في مؤتمر صحافي عقده اليوم لنتائج عام 2017م إن أذربيجان ووصل فيه خلال عام 2017م نهج السياسة الخارجية المستقل متعدد الجوانب المتزن.

وأضاف أن 2017م شهد كذلك تنفيذ أعمال مثمرة من اجل تطوير العلاقات الدبلوماسية مع عدد من البلدان: «احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وعدد كبير من البلدان بجانب بصمة العام الحالي في تحديد الصفة القانونية لبحر الخزر».