الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق البري مهدي أباد-ديقاه-محمدلي
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٠:٥٥]
باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
شارك رئيس الجمهورية إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح الطريق البري مهدي أباد-ديقاه-محمدلي في حي آبشيرون.
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