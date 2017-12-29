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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق البري مهدي أباد-ديقاه-محمدلي

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    شارك رئيس الجمهورية إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح الطريق البري مهدي أباد-ديقاه-محمدلي في حي آبشيرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق البري مهدي أباد-ديقاه-محمدلي
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