كم يربح صندوق النفط بالعام المقبل من مشروعي كتلة أذري – جيراق – جونشلي وشاه دينز

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

من المتوقع أن ترد في عام 2018م المقبل 5 مليارات و194.80 مليون دولار إلى صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني من مشروع كتلة حقول أذري – جيراق – جونشلي وكذلك 428.90 مليون دولار من مشروع حقل شاه دنيز.

ونقل مراسل أذرتاج عن تعليق غرفة الحسابات على ميزانية صندوق النفط الحكومي لعام 2018م أنه من المنتظر بلوغ إيرادات الصندوق في العام القادم من تسويق النفط والغاز الرابحين 5 مليارات و653.4 مليون دولار او 9 مليارات و723.8 مليون مانات علما بأن هذا أكثر بتعبير المانات قدر مليار و403.7 مليون مانات او بنسبة 16.9 % من مؤشر التنفيذ للفترة ذاتها من 2016م وأقل قدر 102.4 مليون مانات او 1 % من مؤشر تنبؤ عام 2017م واقل من مؤشر التنفيذ المتوقع قدر مليار و294.6 مليون مانات او 11.7 في المائة.

يذكر أن الصندوق حصل خلال يناير – أكتوبر هذا العام على 9 مليارات و19.3 مليون مانات او 5 مليارات و227 مليون دولار من تسويق النفط والغاز الرابحين.

وفي 2016م عادت إلى ميزانية الصندوق من تسويق النفط والغاز الرابحين 8 مليارات و320 مليون مانات او 5 مليارات و189.1 مليون دولار و98.3 في المائة من جميع الإيرادات جاءت من نصيب النفط والغاز الرابحين المسوقين من حقول اذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز منها 5 مليارات و100.23 مليون دولار من كتلة اذري – جيراق – جونشلي و63.98 مليون دولار من تسويق الغاز الرابح لحقل شاه دنيز وكذلك 24.9 مليون دولار من الحقول الأخرى.