قناة «توركل تي في» مرخص غير محدد بها للبث التلفزيوني الجمهوري للأخبار

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

عقد المجلس الوطني لإذاعة التلفزيون والراديو اجتماعا اعتياديا له للنظر في نتائج مسابقة أعلن عنها لفتح قناة تلفزيونية متخصصة في بث الأخبار بقرار المجلس الصادر في 14 نوفمبر 2017م وذلك لانتهاء فترة المسابقة الشهرية في 16 ديسمبر 2017م.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المسابقة شاركت فيها شركات «باكو أرت لاب» و«توركل تي في» و«ميديا ماستر».

وبعد المناظرة والمناقشة برامج الشركات المقدمة والاطلاع على بنود ومواد القوانين والتعليمات سارية المفعول بالصدد وكذلك إمكانات وقدرات وقواعد فنية تقنية واحترافية الملاك والكوادر تقرر إعلان شركة «توركل تي في» فائز المسابقة مع منح رخصة غير محددة لها للبث التلفزيوني الجمهوري على القناة المتلفزة الـ 31 الخاصة بالعاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون.