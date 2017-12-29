البنك المركزي سيحاول احتفاظ التضخم المالي عند 6-8% في 2018م

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

آخذا بعين الاعتبار تنبؤات الحكومة الأذربيجانية للتضخم المالي أحادي الرقم سيحاول البنك المركزي احتفاظ نسبة التضخم المالي عند 6-8 في المائة عام 2018م باستخدام الأدوات والآليات المسخرة له.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي الأذربيجاني حيال الجوانب الرئيسية للسياسة النقدية لعام 2018م والفترة المتوسطة أن البنك المركزي سيستخدم من الآليات المالية المسخرة له استخداما مماثلا للوضع الاقتصادي الأكبر من اجل التوصل إلى أهداف السياسة النقدية وذلك من خلال تبديل فوري ومرن للمواصفات الكمية للآليات المذكورة حسب فرق ينشب بين التضخم المالي المتنبئ به وما في ارض الواقع. ولأجل تكوين ظروف لإدارة فاعلة للسيولة من جانب البنوك ونيل أهداف السياسة النقدية سيُبقي البنك المركزي عملياته الإطارية المحددة والسوقية المفتوحة فاعلة نافذة على أن يكون الاستخدام من الآليات رهن أوضاع السيولة لدى النظام المصرفي وعند نشوب عجز السيولة الهيكلي يمكن للبنك المركزي أن يوسع محفظة عمليات التعقيم.

كما سيؤخذ بعين الاعتبار خصائص تحولات السياسة النقدية عند تبني قرارات سياسية أيضا من اجل التمكن من اتخاذ قرارات مسبقة. وسيواصل تحسين آليات السياسة النقدية حسب مستوى تطور السوق النقدية. كما ستواصل أعمال التوصل إلى هدف العملية توصلا فاعلا ومراقبة السيولة التي تتيح بتحديد مماثل للمواصفات الكمية حسب الآليات وتحسين نظام التنبؤات.

وسيتم توجيه سياسة الاقتصاديات الكبرى في الفترة المتوسطة إلى التضخم المالي المنخفض الذي هو مؤشر رئيسي للاستقرار الاقتصادي الأكبر بالدرجة الأولى، بما أن التضخم المالي المنخفض والقابل للتنبؤ يزيل غوامض ويمكن الاقتصاديات المنزلية والمؤسسات من اتخاذ قرارات بشأن الادخار والاستثمار لآفاق تخطيط أطول فلهذا السبب، ينظر البنك المركزي إلى نظام استهداف التضخم المالي في الفترة المتوسطة والطويلة الأجل كنظام أفضل للسياسة النقدية وسيواصل الأعمال الرامية إلى تحقيق شروط الانتقال إلى هذا النظام.