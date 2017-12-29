    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مقتل 15 شخصا اثر حريق في مومباي

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجراح جراء الحريق في واحدة من مطاعم مراكز التسوق "كمالا ميلز" في مدينة مومباي الهندية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للمعلومات الأولية، أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع.

    ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعى تم تجديده ويحوى مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

    AZERTAG.AZ :مقتل 15 شخصا اثر حريق في مومباي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
    انفجار كابول: 13 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٣٣]
    انفجار خط الأنابيب في ليبيا يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٦:٤٢]
    28500 حيوان ونبات مهددة بالانقراض في العالم
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]
    انفجار واقع في سانت بطرسبورغ لا يوصف بعمل إرهابي
    مقتل 15 شخصا اثر حريق في مومباي