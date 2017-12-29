مقتل 15 شخصا اثر حريق في مومباي

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجراح جراء الحريق في واحدة من مطاعم مراكز التسوق "كمالا ميلز" في مدينة مومباي الهندية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للمعلومات الأولية، أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع.

ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعى تم تجديده ويحوى مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.