    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يناير

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٦]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ4 يناير / كانون الثاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 يناير.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤٦]
    البنك المركزي يعلن حجم احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجي
    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
    البنك المركزي سيحاول احتفاظ التضخم المالي عند 6-8% في 2018م
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٤]
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 29 ديسمبر
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٣]
    إشهار إفلاس دمير بنك
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يناير