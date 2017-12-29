البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يناير
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٦]
باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ4 يناير / كانون الثاني.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 يناير.
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