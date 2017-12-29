البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يناير

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ4 يناير / كانون الثاني.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 يناير.