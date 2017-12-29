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    سياسة


    بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان ورومانيا

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال زاكر حسنوف اليوم وزير الدفاع الوطني الروماني ميهاى - فيوريل فيفور الذى عاد من أفغانستان إلى أذربيجان في عبوره.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي. ونوقشت الوضع الحالي والآفاق للتعاون وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال العسكري بين بلدينا.

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