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    البنك المركزي يعلن حجم احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجي

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤٦]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجية بنسبة 13.3 في المائة او قدر 5 مليارات دولار إلى نهاية نوفمبر الماضي نظرا لمطلع العام المنتهي لتصل إلى 42.6 مليار دولار.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي الأذربيجاني حيال الجوانب الرئيسية للسياسة النقدية لعام 2018م والفترة المتوسطة أن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي نمت بدورها بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 5.2 مليارات دولار إلى نهاية فترة الـ11 شهرا وكانت مصادر رئيسية لزيادة الاحتياطيات استعادة القروض المقدمة بضمان الدولة ورهن النقد الأجنبي.

    وفي سوق النقد الأجنبي تعززت العملة الوطنية المانات بنسبة 4 في المائة منذ مطلع العام في ظل تفضل العرض على الطلب، الأمر الذي قد أثر تأثير تخفيض على توقعات التضخم المالية والدولرة. كما أصبح تفضل العرض على الطلب وطلب القطاع المالي بالسيولة في ظروف صعوبات خاصة بتحقق تحويلات النقد الأجنبي إلى الميزانية عاملا رئيسيا أثر في زيادة القاعدة النقدية والسياسة النقدية. وقد نمت القاعدة النقدية بالمانات بنسبة 10.5 في المائة وكانت هدفا رئيسيا لعمليات السياسة النقدية خلال فترة 11 شهرا لعام 2017م.

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