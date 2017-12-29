تعويضات ودائع دمير بنك المفلس المؤمن عليها ستدفع ابتداء من أول فبراير

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

أصدر مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع قرارا ينص على اختيار مصرف «كابتال بنك» بصفة بنكا وكيلا لدفع تعويضات ودائع مؤمن عليها لدى مصرف دمير بنك المفلس.

وابلغ مراسل أذرتاج عن قرار المجلس أن عملية دفع التعويضات تنطلق في اول فبراير شباط القادم من خلال فروع البنك الوكيل.

يشار إلى أن المادة الـ 3 من قانون تأمين الودائع الكامل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 مارس 2016م تنص على تأمين الودائع لدى جميع البنوك الأعضاء لدى الصندوق لمدة 3 سنوات بغض النظر إلى حجمها ما يتراوح بين نسب الفوائد إلى 15 في المائة بالعملة الوطنية و3 في المائة بالعملة الأجنبية سنويا كالحد الأقصى.

يذكر أن الرخصة المقدمة لمصرف دمير بنك المساهمة المفتوحة لممارسة الفعاليات المصرفية أبطلت في 23 ديسمبر كانون الأول الحالي بقرار رقم 49 صدر عن مجلس مديري غرفة الرقابة على الأسواق المالية في 22 ديسمبر 2017م الجاري.

هذا وسبق أن نقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه تتوافر لدى الصندوق أموال كافية لتسديد تعويضات جميع الودائع المؤمن عليها لدى مصرف دمير بنك المساهمة المفتوحة وسيعلن الصندوق لاحقا شروط ومواعيد مراجعات للحصول على التعويضات.