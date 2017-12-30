النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 68.5 دولارا

باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 68.59 دولارا بعد ارتفاعه 0.40 دولارا.