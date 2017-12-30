انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

انطلق مهرجان «قصة الشتاء» للأطفال من المواطنين وضيوف العاصمة لدى المتنزه الوطني في كورنيش باكو بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة وذلك بتنظيم مشترك عن إدارة كورنيش باكو واتحاد الشباب الأذربيجاني.

وابلغ مراسل أذرتاج أن أبطال الروايات والحكايات والقصص المحلية والدولية وكذلك الرسوم المتحركة ينتظرون تشرف الأطفال حتى 3 يناير 2018م بين الساعات 13.00-18.00 يوميا.

وقال نائب رئيس اتحاد الشباب عزيز عزيزوف لمراسل أذرتاج أن غرض تنظيم المهرجان تمكين الأطفال من زيارة ورحلة إلى عالم الحكايات والروايات والقصص خلال أيام العطلة العيدية. وزاد أن مسرح موسكو للأطفال يؤدي مسرحية «الماشة والدب» بجانب أداء فقرات فنية مختلفة عن جانب فرق محلية وأجنبية.

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