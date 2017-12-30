    • / مجتمع

    مجتمع


    انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو

    ٣٠.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠٦]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    انطلق مهرجان «قصة الشتاء» للأطفال من المواطنين وضيوف العاصمة لدى المتنزه الوطني في كورنيش باكو بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة وذلك بتنظيم مشترك عن إدارة كورنيش باكو واتحاد الشباب الأذربيجاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن أبطال الروايات والحكايات والقصص المحلية والدولية وكذلك الرسوم المتحركة ينتظرون تشرف الأطفال حتى 3 يناير 2018م بين الساعات 13.00-18.00 يوميا.

    وقال نائب رئيس اتحاد الشباب عزيز عزيزوف لمراسل أذرتاج أن غرض تنظيم المهرجان تمكين الأطفال من زيارة ورحلة إلى عالم الحكايات والروايات والقصص خلال أيام العطلة العيدية. وزاد أن مسرح موسكو للأطفال يؤدي مسرحية «الماشة والدب» بجانب أداء فقرات فنية مختلفة عن جانب فرق محلية وأجنبية.

    والدخول مجاني

    AZERTAG.AZ : انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [٢٣:٠٣]
    تحييد عصابة منظمة عند حدود أذربيجان وجورجيا
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٢:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يصدق على ميزانية الدولة لعام 2018م
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٢]
    رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لعام 2018م
    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٩:١٧]
    اعلان تقويم ساعات عمل وأيام العطلة ويوم الانتخابات الرئاسية المبدئي في العام المقبل
    انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو انطلاق مهرجان «قصة الشتاء» بالمتنزه الوطني في كورنيش باكو