عقد الدورة السابعة للمجلس الأعلى النخجواني من العقد الخامس

نخجوان، 30 ديسمبر، أذرتاج

انعقدت الدورة السابعة للمجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها لخارجي من العقد الخامس في 30 ديسمبر كانون الأول اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الدورة بحثت المسائل المدرجة في جدول الأعمال من نتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية لجمهورية نخجوان لعام 2017م وتصديق ميزانية نخجوان الحكومي لعام 2018م وتصديق ميزانية صندوق ضمان العطالة لعام 2018م وتصديق ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي النخجواني لعام 2018م والاستماع إلى تقرير أمينة المظالم النخجوانية.

ألقى رئيس المجلس الأعلى النخجواني واصل طالبوف تقريرا شاملا حول نتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية لجمهورية نخجوان لعام 2017م.

ثم خطب وزير الاقتصاد النخجواني فامر سيدوف ووزير العمل والضمان الاجتماعي جاود سفروف.

ثم ألقى وزير المالية النخجواني صبوحي محمدوف تقريرا.

وأحيلت ميزانية جمهورية نخجوان لعام 2018م إلى التصويت فصدق عليها.

ثم نظرت الدورة في تصديق ميزانية صندوق الضمان من العطالة لعام 2018م وصدقت على الميزانية.

ثم ألقى رئيس صندوق الضمان الاجتماعي النخجواني علي قولييف تقريرا. وأحيلت ميزانية الصندوق لعام 2018م فصدق عليها.

ثم وجه رئيس المجلس الأعلى الجهات المعنية بضمان دفع المعاشات التقاعدية من خلال فروع شبكة البريد لدى المناطق الجهوية والقروية ابتداء من 2018م وذلك تلبية لطلب المتقاعدين.

ثم استمعت الدولة إلى تقرير ألقته أمينة المظالم النخجوانية أولكر بايراموفا فتبنت لائحة قرار.

ثم ألقى رئيس المجلس الأعلى طالبوف كلمة ختام رفع فيها شكره لكل من له خدمة وفضل في تنمية الجمهورية ذات الحكم الذاتي وإحلال وضمان الاستقرار فيها وحماية حدودها متمنيا لسكان نخجوان وجميع الشعب الأذربيجاني وضيوفها الصحة والسلام والازدهار بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة 2018م.

واختتمت بذلك الدورة السابعة للمجلس الأعلى النخجواني من العقد الخامس فعالياتها.