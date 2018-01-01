وحدات الاحتلال الارميني تخل بالهدنة 135 مرة

باكو، 1 يناير، أذرتاج

أخلت وحدات الاحتلال الارميني بنظام وقف اطلاق النار خلال اليوم 135 مرة بمختلف اتجاهات خط التماس.

وأبلغ مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع ان مواقع الاحتلال الارميني المرابطة في قريتي دوفيخ وشاوارشاوان ومرتفعات محافظة نويمبريان الارمينية ومرتفعات محافظة ايجيفان الارمينية وقرى موسيسغيخ وشيناري وأيجيدزور محافظة برد الارمينية ومرتفعات محافظة كراسنوسيلك الارمينية أطلقت النيران على مواقع الدفاع الاذربيجانية بقرى كمرلي وقايماقلي وقوشجي ايريم وبالا جعفرلي ومرتفعات محافظة قازاخ الاذربيجانية وقرى علي بايلي وأغدام وكوخانبي واق بولاق ومونجوقلو محافظة طاووس الاذربيجانية ومرتفعات محافظة جدابيك الاذربيجانية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الاذربيجانية لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الارميني المرابطة على اراضي أذربيجان المحتلة ي قرى جويارخ وشيلابورت وياريمجه محافظة تارتار الاذربيجانية وشيخلر وباش قروند وجواهرلي وعابدينلي وقراقاشلي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة اغدام الاذربيجانية واشاغي اويس علي وقوبو ديلاغارده وقروند وقراخان بيكلي واشاغي سيد احمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز محافظة فضولي الاذربيجانية ونوزكار محافظة جبرائيل ومرتفعات كويكول وكورانبوي وتارتار واغدام وخوجاوند وفضولي.