اجتماع مرتقب بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في إسطنبول

طهران، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سيجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران بمدينة إسطنبول في شهر أبريل لبحث معالجة القضية السورية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسيمي قوله ان للدول الثلاث مواقف متطابقة من القضية.

وفقا لكلماته، ان الرؤساء في اتصال دائم بينهم لتنسيق الخطوات السياسية.

كما سيبحث الرؤساء خلال اللقاء مسائل توسيع العلاقات الاقتصادية الثلاثية.