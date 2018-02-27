جدول مباريات الجولة الـ16 لدوري الدرجة الأولى

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

تنطلق أول مارس القادم مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام يومي 1 و2 مارس الخميس والجمعة.

وتستهل الجولة في مدينة أقصو حيث يحل صباح ضيفا على النادي المحلي فيما يضيف طوران طاووس منافسه بناء في الملعب المركزي بالمدينة وشوالان ضيفه زاقاتالا بملعب أذال أرينا بالعاصمة باكو.

وفي اليوم الثاني يحل قراداغ لوكباتان ضيفا على خزر على ملعب إنتر أرينا بينما يلتقي ميل موغان منافسه الجيش الرياضي في إستاد حيدر علييف بمدينة إيميشلي.

وتنطلق جميع مباريات الجولة الساعة 15.00.