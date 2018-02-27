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    أقاليم


    رئيس الجمارك يكشف حجم الأموال المحولة إلى الميزانية منذ مطلع العام – فيديو

    ٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:١٧]

    خاتشماز، 27 فبراير، أذرتاج

    قال آيدين علييف إن 446 مليون مانات حولت إلى ميزانية الدولة عن طريق جهاز الجمارك خلال فترة شهري يناير – فبراير 2018م الحالي.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن علييف رئيس جهاز الجمارك قوله لصحفيين عقب استقبال جهوي أقامه اليوم في مدينة خاتشماز شمال البلاد للسكان المواطنين من المناطق الشمالية إن هذا الرقم يفيد أن تنفيذ التوقعات تحقق بفائض قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي وكذلك وفقا لتقسيمات هذا العام.

    https://video.azertag.az/video/61088 

    AZERTAG.AZ :رئيس الجمارك يكشف حجم الأموال المحولة إلى الميزانية منذ مطلع العام – فيديو
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